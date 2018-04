La tomadura de pelo del 'Deluxe' con un 'belenazo' rancio y viejuno

Nos lo vendieron como un 'belenazo' en toda regla, pero la realidad, para quienes han seguido desde el primer momento el culebrón del pastizal que Toño Sanchís presuntamente le hurtó en porcentajes a Belén Esteban, es que se notó demasiado forzado.

Y es que esta historia, que comenzó allá por finales de 2015, ha tenido varios capítulos y con una Belén Esteban que nunca dudó en poner a caldo a su expresentante -El juicio televisado de Belén Esteban vs. Toño Sanchís-.

¿Cuál ha sido la novedad que ha propociado el enésimo 'belenazo'? Simplemente la confirmación de la Justicia de que Sanchís estafó un dineral a su representada.

Y claro, con esos mimbres, a Esteban le dieron cancha:

Aprendete esta cifra de memoria Toño Sanchís: 587.383 es la cantidad que me tienes que pagar.

Ni tu mujer ni tú me dais pena. Toño pá-ga-me. Te he ganado. Es mi momento.Tengo que estar agradecida a María José Verdú, ella me avisó de que mirara mis cuentas, pero yo confiaba en Toño. Pero entonces empecé a mirar las cuentas...