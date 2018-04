Cagada histórica de un concursante en 'Ahora Caigo'

Ir a un examen con una chuleta escondida y terminar siendo suspendido está dentro de lo posible: puede que la chuleta no incluya lo que finalmente ha preguntado, o a veces ocurre aquello de que no somos capaces de descifrar nuestra propia letra... por no hablar de cuando el profesor la descubre.

Hay muchas posibilidades... pero estar en un examen en el que no pasa nada por consultar la chuleta, que pregunten lo que lleváis escrito en ella, y aún así fallar, es más inexplicable. Pero un concursante de Ahora Caigo lo ha conseguido.

Ahora Caigo es la adaptación española del exitoso concurso israelí Lauf Al Hamilion, producido en España por Gestmusic, y emitido actualmente por Antena 3 y presentado por el incombustible Arturo Valls. El programa empezó a emitirse en 2011 en su versión diaria, sustituyendo al mítico El diario.

El pasado lunes 11 de diciembre un participante del programa acudió con una camiseta de Capitán América -uno de los héroes más conocidos de Marvel-, y tuvo la inmensa suerte de que le cayese una pregunta sobre ese mismo personaje.

