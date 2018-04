La gran patinazo de esta reportera de 'Madrid directo': "¿Llevaba las bragas atadas?"

Todo surgía cuando en el programa se habían decidido por hacer un reportaje sobre el resultado de un desfile de diseños realizados por alumnos de Grados en Diseño y Bellas Artes de la Universidad Francisco de Vitoria. La reportera se encontraba en el Museo del Traje cubriendo el evento sin saber la que se le venía encima.

El primer contratiempo llegó cuando entrevistó a unos chicos que decían no ser "nada" del desfile. "No pasada nada, sigamos", dijo y siguió con su cometido. Pero no era la única situación embarazosa que iba a vivir Déborah ese día. Lo peor vino cuando preguntó a la abuela de una de las chicas que desfilaban, según recoge Ecoteuve.

"Mi nieta era la que iba con las manos atadas", explicó la señora. "¿Con las bragas atadas?", respondió la reportera sin pensar. Acto seguido la señora la corregía y le volvía a repetir su nieta llevaba atadas "las manos", no las bragas. Tras el error, la reportera no podía contener la risa mientras pedía perdón por lo sucedido. Emilio Pineda, en plató, le volvía a preguntar qué era lo que había dicho entre risas. Finalmente, los presentadores cambiaron de tema salvando la metedura de pata de su compañera.