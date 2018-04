Paloma González: “Soy la puta ama, está mal que yo lo diga, pero es así", dice la coach de Telecinco

Paloma González, estilista de Cámbiame, ha concedido una polémica entrevista pocos días antes de que el programa se despida para siempre de Telecinco. Haciendo un llamamiento para quedarse en la televisión, la palentina habla sin tapujos de todo lo ocurrido en la gran bronca que vivió con Natalia Ferviú y que terminó provocando su salida del formato.

La estilista, que afirma no arrepentirse de haber sido ella misma -"soy de Palencia y allí decimos las cosas sin anestesia"-, no se cree la reacción que Ferviú tuvo en plató el día de su enfrentamiento: "¡Vamos que si fue un teatro! Es que no le cayó ni una lágrima. La que lloró de verdad fui yo. Yo era la nueva y era mi segundo día", empieza explicando González en la revista Lecturas y recoge Ecoteuve.

"Ella fue a por mí y sé por qué lo hizo. Si lo dijera, Natalia quedaría totalmente desmontada, pero tampoco quiero darle un protagonismo que no merece", añade.

Paloma reconoce que Pelayo se posicionó de su parte porque es una persona "de justicia". Sin embargo, critica que Cristina apoyara a la canaria. "Lo única que le dio la razón a Natalia fue ella. ¿Cristina? ¿Cuando se habían llevado fatal durante todo el programa?", declara asegurando que a ella le dio la razón "todo el mundo sin excepción", incluidos los directores y Carlota Corredera.

