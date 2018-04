Belén Esteban puede meter casi 30 años en el talego a Toño Sanchís

Los tejemanejes que Toño Sanchís hizo para apropiarse de una cantidad de entre un millón y millón y medio de euros están en el centro de su relato: "Apréndete esta cifra de memoria Toño Sanchís: 587.383. Es la cantidad que me tienes que pagar", dijo Belén en Telecinco. Hay que sumarle además los 372.000 euros que ya le tuvo que pagar por las galas de Más que baile que no le pagó en su día y que, segun Toño, era un dinero que Belén le pidió que le guardara para su hija por si a ella le pasaba algo. "Sí, claro, por eso estaba en una cuenta a tu nombre", le reprochó Belén.

La Esteban confirmó su deseo de llevar a Toño por lo penal, lo que podría suponer una pena de hasta 27 años de prisión, según fuentes jurídicas consultadas. "La demanda por lo penal ya se ha iniciado", dijo Belén, quien también aseguró que piensa demandar a la entidad bancaria que aceptó firmas falsificadas y no le facilitó estos documentos para incluirlos en el proceso a Toño, según recoge Ecoteuve.

Una prima de Toño, Mariola Sanchís, habló con Belén y le mostró todo su apoyo. "Yo trabajaba con Toño en la oficina y Belén es una persona muy importante para mí, por eso me alegro de que todo haya salido bien. Toño me trataba muy mal en el trabajo y cuando me tuve que ir, pensé que no era el momento de hablar con ella, pero que algún día podría hacerlo".

VÍDEO DESTACADO: Belén Esteban vs Toño Sanchís