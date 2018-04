El nuevo chascarrillo de Matías Prats al 'salvar' el ataque de tos de Mónica Carrillo en directo

A la presentadora, que se disponía a dar paso a una información, le entró un ataque de tos dejando a medias su locución: "Las redes se han convertido en una gran fuente de información, pero también de mentiras. Uno de cada tres bulos que circulan por ellas...".

Su compañero salió al quite siguiendo la entradilla del teleprompter, no sin antes comentar con sorna: "Aquí estoy yo para salvarte", decía Prats mientras que Carrillo pedía perdón, según recoge ecoteuve.

Pero esto no quedó aquí. Minutos más tarde, informaban sobre el inicio de la Feria de Abril de Sevilla, algo que aprovechó Matías para recordar la anécdota de anterior: "Pues no estás en condiciones de ir, de momento". "Ya me he recuperado", reía ella.

VÍDEO DESTACADO: El rap de Matías Prats en directo que deja a Mónica Carrillo de una pieza