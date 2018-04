El plural director de TV3 y su singular entrevista-masaje a Puigdemont que puede dejarle tieso

Bochornosa entrevista a calzón quitado la realizada este domingo noche del 15 de abril de 2018 por el chulo director de TV3, Vicent Sanchis, quien parece vivir en una realidad virtual ya que al igual que su cadena sigue considerando al prófugo de la Justicia española el legítimo president de la Generalitat. (El fanático jefe de la TV3, en su mundo: "Todo el mundo dice que somos la televisión más plural que existe").

En su primer encuentro televisado con preguntas después de que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein lo dejara en libertad, Puigdemont ha estado de lo más a gusto, dando la tabarra de siempre y anunciando además que está a punto de publicar un libro.

El expresidente ha pedido la "confianza" de los ciudadanos para hacer frente a la "la grave anomalía democrática que estamos viviendo" y se ha mostrado partidario de buscar la manera de "evitar las elecciones".

El líder de Junts per Catalunya ha apuntado, además, a la posibilidad de proponer a otro candidato, pese a admitir que esta vía podría no llevar al desbloqueo del artículo 155 impuesto por el Estado.

Después de una programación de más de 5h retransmitiendo la manifestación y haciendo una tertulia sobre esta, TV3 ahora entrevista a Puigdemont, y después realizará una tertulia sobre la entrevista. Menudos masajes le dan al independentismo, pero luego dicen que son PLURALES😂 — Bernat Doria (@Bernat_Doria) 15 de abril de 2018

"Tenemos que buscar las fórmulas para que no haya elecciones. Si no es posible Jordi Sànchez, debemos proponer otro candidato".

Según el mentado, la postura del juez Pablo Llarena de impedir que Sànchez acudiera de forma presencial a la sesión de su investidura "nos obliga a defender la posición".

"No solo va en contra de lo que ha pedido el pueblo de Catalunya en unas elecciones convocadas por el Estado, sino que va en contra de lo que pide Naciones Unidas".

Echando la vista atrás, Puigdemont afirma que no cambiaría de opinión en el momento en el que pudo haber convocado elecciones tras el referéndum del 1 de octubre, ya que "no había las garantías que había pedido". De haberlas convocado en ese momento, afirma, "me hubiera quedado solo en el gobierno y en la sociedad".

El diálogo con Mariano Rajoy nunca fue directo. Según apunta el expresident, en una ocasión estuvo a punto de encontrarse con el presidente del Gobierno de España. A petición de un ministro, Puigdemont afirma que se le transmitió el mensaje de que si él quería se podía abrir una línea directa de diálogo con Rajoy.

De momento, VOX, la formación presidida por Santiago Abascal, ha anunciado que buscará demandar a TV3 por entrevistar al "golpista" .

🔴 Es inaceptable que una televisión pública sea altavoz de un golpista procesado por rebelión y malversación y prófugo de la justicia española.



➡ VOX estudiará posibles acciones legales contra TV3.



📢 #TV3Golpista #VOXÚtil https://t.co/qWqwSKEOCS — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 14 de abril de 2018

Hoy en la televisión pública catalana tres horas de promoción de Puigdemont, que ya no es president y vive bajo libertad vigilada en Alemania huido de la justicia española.



Dinero público al servicio de burda propaganda.



Quienes evitaron intervenir TV3 se equivocaron.

— Carlos Carnicero Urabayen (@CC_Urabayen) 15 de abril de 2018