¿Quién merece ganar 'Maestros de la costura'?

El jurado preparará una final por todo lo alto. Del primer reto de la noche saldrá el primer finalista y, el segundo se escogerá en la prueba exterior. Ambos se medirán en un increíble duelo final en el que demostrarán todo lo aprendido.

La noche comenzará con un homenaje a uno de los grandes diseñadores españoles: Cristóbal Balenciaga. Para acercar a los aprendices su universo invitarán a Sonsoles Díez de Rivera, Patrona de la Fundación Cristóbal Balenciaga e hija de la Marquesa de Llanzol, musa de Balenciaga. El reto será confeccionar un look a medida, homenaje a Balenciaga, para los jueces y Raquel Sánchez Silva. El mejor de esta prueba será proclamado primer finalista, según recoge ecoteuve.

El segundo pase tendrá lugar en el taller de Pronovias, una de las empresas líder en el sector de trajes de novia y segunda exportadora a nivel mundial, con más de 40.000 puntos de venta en más de 105 países. Hervé Moreau, director creativo de la firma, les mostrará sus increíbles diseños. Cada uno confeccionará un vestido de novia de tres modelos diferentes, pero de igual dificultad. Como los aprendices se juegan mucho en esta prueba, el jurado pedirá ayuda a tres rostros muy conocidos que son muy mañosos con la aguja. José Corbacho, Óscar Higares y Mónica Cruz trabajarán codo con codo con los tres aprendices que optan a demostrar su talento en el gran duelo final.

Los dos aprendices aventajados volverán al taller en el duelo final para confeccionar un vestido de fiesta de inspiración y diseño totalmente libre, que les defina como modistas. El vestido del ganador lo lucirá la modelo internacional Eugenia Silva, madrina de esta edición del talent.



¿Qué premio se lleva el ganador?

El vencedor conseguirá el maniquí de oro, que le acreditará como primer Maestro de la Costura de España, un premio metálico de 50.000 euros, una colección cápsula a la venta en El Corte Inglés de Paseo de la Castellana en Madrid y un Máster en Diseño de Moda impartido por el IED Madrid, Istituto europeo di Design. Además, el segundo finalista recibirá un curso de un año de sastrería impartido por este centro y el tercer clasificado un workshop Eometric de patronaje a medida de cuatro días.



Antonio, 37 años

Tiene una relación amor odio con la costura. De pequeño no soportaba que su madre estuviera todo el día con la máquina de coser, porque era tiempo que perdía con él. Ahora no puede soltar la aguja. Se considera alegre, inquieto, muy sociable y reconoce que no le gusta estar solo. Cose para su mujer, para su madre y para su hijo. Asegura que se ha convertido en el asesor de moda de toda su familia.



Alicia, 23 años

Modelo y apasionada de la costura. Es salmantina, aunque se ha criado en El Escorial. A los ocho años comenzó a hacer punto de cruz y a los 15 empezó a usar la máquina de coser, hasta ahora. Siguiendo los pasos de su novio, se mudó a Londres, y allí confirmó su vocación por la costura. En su faceta de modelo ha trabajado para importantes firmas del sector como Carolina Herrera o Pull&Bear.



Eduardo, 23 años

Alicantino, residente en Barcelona. Decidió dedicarse al mundo de la moda cuando comprendió que no podía ser vedette. Recién titulado en Diseño de Moda, todas sus prendas tienen estampados que reproducen su cara. Para su colección se inspira en artistas como David Bowie y Boy George. Su punto fuerte es su infinita creatividad, le encantan los volúmenes y su patronaje le parece "exquisito". Percibe la moda como "un show" y cree que la moda española está obsoleta.



Luisa, 43 años

De padre gitano, le gusta mucho el cante y el baile flamenco. Casada desde hace 18 años, tiene dos hijas de las que está muy orgullosa porque estudian mucho. Da clases de costura a las vecinas de su barriada. Sueña con enseñar sus trajes de flamenca en la pasarela flamenca de Jerez, pero nunca ha conseguido reunir los 500 euros que cuesta la inscripción.

