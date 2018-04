'Salvados': Ahora resulta que Mercedes Milá vició durante años en el infierno

Una caja de sorepresa esta Mercedes Milá. Y como conoce el juego, se sabe al dedillo las reglas y tiene teclas para calentar auidiencias en televisión, nunca defrauda.

Este domingo 15 de abril de 2018, en la Sexta, Salvados ededicó su programa a la periodista Mercedes Milá, referente absoluto de la televisión en nuestro país durante los últimos cuarenta años.

Jordi Évole recibió a la periodista en el edificio de Miramar de Barcelona, antigua sede de TVE en Cataluña, donde Milá empezó su carrera televisiva.

«Yo quería trabajar en televisión como fuera, eso lo tenía claro, pero era una intuición que no tenía muy intelectualizada».

A las puertas del edificio en el que comenzó a trabajar Milá rememoró sus comienzos, primero en la sección de deportes, y compartió con Évole algunas de las divertidas anécdotas que vivió en sus inicios.

Al poco de comenzar la entrevista, Milá explicó el motivo por el que había decidido cobrar por la entrevista.

«Antes nunca cobraba, pero luego me di cuenta de que mucha gente que yo no quería sacaba tajada de mi persona, y decidí ponerle fin», explicó la periodista, «pero yo no cobro directamente, esos 10.000 euros los habéis ingresado directamente en la cuenta de Open Arms, que es la única ONG que está salvando a los inmigrantes en el Mediterráneo contra la voluntad de la Unión Europea. Es una verguenza lo que está pasando, algún día nos daremos cuenta».