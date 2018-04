Sofía a Hugo en 'Supervivientes': "No comías las cosas como había que comerlas"

Sofía aprovechó para reprochar a la que era su pareja meses antes de entrar en la casa sus malas prácticas sexuales, y lo hizo en comparación con su último novio, Alejandro Albalá.

"Lo que te faltaba a ti, el Alejandro flipas", comenzó afirmando, antes de detallar, sin tapujos, que "me come lo que me tiene que comer de unas maneras que uf...", según recoge Ecoteuve .

"¿Ya has aprendido?", preguntó Sofía a Hugo, antes de añadir que "te enseñaba y no pillabas el truco", argumentando que "me quejaba de que no comías las cosas como había que comerlas".