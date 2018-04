Sigue el lío en Podemos: Verstrynge atiende la llamada de Ferreras para poner a caer de un burro a Iñigo Errejón

Jorge Verstrynge ha intervenido este 16 de abril de 2018 en 'Al rojo vivo' para poner a caldo a Iñigo Errejón--La cruenta guerra entre Iglesias y un acojonado Errejón: "Ni media tontería, Íñigo"--.

García Ferreras trató los asuntos de la agenda mediática del día -donde no podía faltar el master de Cifuentes- y dejó para el final la pugna que mantiene Errejón con la dirección de Podemos por poder tener el poder de conformar él la lista con la que se presente a las elecciones de la Comunidad de Madrid--La que se le viene encima a Errejón: quieren que sea el azote de Cifuentes pero está acobardado por tanta cuchillada --.

El asunto llevó a Pablo Iglesias a reprenderle públicamente -"ni media tontería, Iñigo"- en una airada comparecencia ante los medios para jolgorio de los anticapitalistas, ya que Ruiz-Huerta, que se postula como rival de Errejón en esas primarias, acabó por enredar todo reconociendo a los periodistas que para tener un padrino como tiene Errejón con Iglesias mejor ella se queda como está--Irene Montero se tiene que morder la lengua para no soltar una barbaridad cuando Ferreras le pone en directo las sorprendentes palabras de Lorena Ruiz-Huerta--.

En esas ha intervenido el politologo de cabecera de laSexta, Jorge Verstrynge, para poner a caer de un burro a Errejón:

Ferreras: ¿Ve a Iñigo Errejón como candidato a la comunidad de Madrid? Le veo crítico

Verstrynge: No no, no me veas crítico. Si Iñigo tiene miedo de perder ante el PSOE, le digo como profesor que nunca hay que perder el precepto de obviar que si uno no se presenta al examen es la mejor forma de no aprobarlo.

Yo creo que Iñigo es buena persona e inteligente pero quizás debe saber que hay que perder para poder saltar más alto.

Le veo que está pidiendo más, pero si ya obtuvo muchísimo Ya obtuvo una candidatura de amplio respaldo a sus integrantes.

Si fuera una candidatura para una secretaria general entiendo que sea homogenea pero si es para disputar un puesto no se puede hacer así porque para ganar elecciones hay que integrar otros actores. No se puede presentar una lista homogénea, eso sería una locura. Pero leo que pide el control de todas las candidaturas a las municipales.

Iñigo, tú no necesitas una taifa, tu puedes ganar en Madrid sin necesidad de tenerlo todo atado. Eres el único candidato joven a la presidencia de la CAM. No necesitas armar chiringuitos

Ferreras: Pues veo que sí está siendo crítico con Iñigo, lo seguiremos analizando los próximos días