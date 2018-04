Inda acorrala a la cuota 'progre' del programa de Ana Rosa y arranca a Palomera una cruda confesión sobre Errejón

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha renunciado al máster de la polémica y ha pedido disculpas al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos. Así lo ha confirmado la propia presidenta en Twitter después de enviar la carta, en la que Cifuentes recuerda que cumplió con todo lo que le pidió la universidad y todo lo que exigía la ley.--Cifuentes culpa al rector de la URJC de haberle engañado y renuncia al máster (que no hizo)--

🔴 @ccifuentes renuncia al máster en una carta enviada al rector. https://t.co/ssmp3T8NFX — Cifuentes Presidenta (@cifupresidenta) April 17, 2018

En el programa de Ana Rosa en Telecinco la mesa de opinadores contó con Eduardo Inda, director de Okdiario, el digital que dio en exclusiva la carta de dimisión de Cifuentes. Inda recordó los casos de todos esos políticos que han mentido en sus currículums o han engañado a la universidad como José Manuel Franco (PSOE), Íñigo Errejón (Podemos), Miguel Gutiérrez (Ciudadanos), Toni Cantó (Ciudadanos), Juan Merlo (Podemos), Tomás Burgos (PP)...--El posgrado con descuento que dio el instituto de Cifuentes a los afiliados de CCOO sin ir a clase--

En la mesa participaban Rodolfo Irago (ex de la SER y ex jefe de prensa de Alfredo Pérez Rubalcaba) y Esther Palomera (repartidora de carnés de periodismo). A estos dos se les vio el plumerito cuando Inda les puso sobre la mesa el caso de Errejón "trincando" de la Universidad de Málaga dinero por hacer un trabajo en que no hizo.---'Más sectarismo': Bardají y Ferreras lanzan desde Atresmedia una brutal campaña contra Cifuentes para que dimita---

¿Dónde se pone la línea? ¿En la mentira de todos los que falsificaron su CV? Las contorsiones verbales de Irago y Palomera para centrar el ataque en Cifuentes y dejar que los podemitas se fueran de rositas no tuvieron éxito.--Un 'belenazo' arruina la cacería de laSexta a Cifuentes y Cuatro remata a la niñera de Podemos--

Lo de Irago fue penoso tratando de hablar 'solo' de las mentiras de Cifuentes ("dio en una rueda de prensa una versión que se ha visto falsa, eso es una mentira y la presidenta lo sabe y debe dimitir") o "cada vez que Maroto pide la dimisión de Toni Cantó esta pìdiendo la de Cifuentes, ¿o no?".--El posgrado con descuento que dio el instituto de Cifuentes a los afiliados de CCOO sin ir a clase--

Palomera no tuvo más remedio que admitir: "Si Cristina Cifuentes dimite y deja de ser candidata a la Comunidad de Madrid, Errejón tiene un problema. Y no tengo ningún problema en decirlo". Querida Esther, esperemos que no te olvides de esto para cuando llegue el momento de las elecciones autonómicas.

De hecho, la misma Cifuentes se encargó de soltar el escándalo Errejón en su defensa en la Asamblea de Madrid: "Ya sabemos que el próximo candidato de Podemos, que por cierto ya se ha quedado con su sitio [a Lorena Ruíz-Huerta] sin pasar primarias, está inhabilitado por una universidad. ¿Sabe por qué? Por haber cobrado una beca en dinero negro. Una beca sin haber pisado las aulas", aseguró la presidenta.¿La universidad inhabilitó a Errejón por cobrar en negro?

Errejón, hipotético candidato a la Comunidad por la formación morada, estuvo cobrando una beca por realizar una investigación en la Universidad de Málaga titulada "La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda". Dicha beca exigía una dedicación de un mínimo de horas semanales al proyecto que Errejón no dedicó.

La universidad abrió en ese momento un expediente para aclarar el caso de la beca y determinó que había incumplido las horas de dedicación al proyecto y la compatibilidad con otras actividades, puesto que además de la beca cobraba por asesorar a Podemos sin haberlo solicitado en la universidad.

En concreto la resolución habla de "faltas repetidas de asistencia al trabajo" y de "transgresión de buena fe contractual y abuso de confianza". Lo que le inhabilitó para futuros trabajos con la universidad como personal investigador, tal y como confirma la propia universidad.

Pero como ha señalado laSexta, la beca la cobró de forma legal en cuanto a sus responsabilidades con Hacienda se refiere, "lógicamente fiscalizados".