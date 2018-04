Momento muy tenso entre Eduardo Navarrete y Mónica Cruz

Eduardo y Mónica no se entendieron y desde el primer momento dejaron muestra de ello. La actriz se quejaba de que le hubiera dejado el trabajo más difícil y el finalista reprochaba a la actriz que se quejase tanto. "Ésta no tiene ganas de trabajar".



La actitud de Eduardo fue de mal en peor. "No tiene ni idea de coser", comentó sobre la hermana de Penélope Cruz. "Si lo sé, no vengo", llegó a decir ella, según recoge ecoteuve.

Los jueces se dieron cuenta y reprocharon su comportamiento al concursante, uno de los más rebeldes del programa. "Has tratado mal a Mónica. Has sido muy maleducado". Él no pudo contener las lágrimas y se fue antes de tiempo del set en cuanto acabó la prueba.



El vestido de novia de Eduardo y Mónica fue el peor de los tres. Solo Luisa, que competía con José Corbacho, estuvo a la altura de Antonio, que fue el mejor con la ayuda de Óscar Higares y, por lo tanto, el segundo finalista que compitió contra Alicia en el duelo definitivo.

