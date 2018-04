Rafa Mora llama "mala persona" y "maleducada" a Lydia Lozano

"El otro día cuando yo hablaba ella cantaba y tal, que eso es de mala educación", ha empezado a decir Rafa Mora, que este sábado se quedó sin voz en Sábado Deluxe, algo que ha negado con rotundidad provocando una gran bronca en el programa de Telecinco

Con estas, Lozano se levantó de su sitio para dirigirse al sitio del director al mismo tiempo que Rafa le llamaba "maleducada" y "mala persona": "Lo dijo hasta Kiko Hernández. Eso pasó y está grabado", según recoge ecoteuve.

A medida que pasaban los minutos la situación no mejoraba, sino que iba a peor. "¡No me vuelvas a llamar sinverguenza en la vida!", gritaba ella a lo que él respondía: "Te lo vuelvo a llamar todas las veces que quiera cuando me llames mentiroso".

