¡Y se armó el Belén! Real Madrid TV pasa a la ofensiva y dedica el programa a desnudar y desacreditar a Lama y Castaño

"En ningún momento dije que el pase del Real Madrid fuera un robo. En ningún momento, de hecho no dije si fue o no fue penalti. No me mojé ni hablé de robo", fue uno de los puntos centrales de la defensa que Juanma Castaño hizo el pasado domingo 15 de abril de 2018 desde los micrófonos de la COPE tras la polémica montada con Isco--El implacable bofetón de Isco a Juanma Castaño echándole en cara una rastrera hipocresía: "Vergonzoso"--.

Desde los micrófonos de la Cadena episcopal atacaron también a Real Madrid Televisión, responsables de haber armado el montaje con el que el centrocampista blanco se sirvió para atacar a Castaño. Sus tertulianos lo tacharon de "aparato de propaganda"--Castaño llama "desagradecido" a Isco y en COPE se enfrentan a Real Madrid TV: "Es un aparato de propaganda"--.

Pues la guerra no acaba ahí. Es más, la tensión entre ambos medios va in crescendo. Este lunes 16 de abril de 2018 el programa 90 Minuti volvía a la carga.

Miki Nadal desnudaba a Castaño al demostrar que sí habló de robo del Madrid a la Juve pero no con esta palabra, sino con otra muy parecida, birlar:

Miki Nadal: Lo dice muy convencido, sí. De hecho te lo crees. ¿Es verdad que no habló de robo? Gómez Hermosura: Vamos a ver algunas pruebas, en vez de robar, usó un sinónimo más coloquial Corte de Castaño: Estaba pensando yo que esta misma semana Márquez ha tirado a Rossi y el Madrid le ha birlado un penalti a la Juve

Otro que también recibió fue Manolo Lama, que fue muy crítico con Real Madrid TV el día del alegato de defensa de Castaño. Miki Nadal se las tenía ahora con el popular locutor:

¿Me ha parecido a mi, o Lama nos estaba hablando a nosotros? pues nosotros ni mentimos ni manipulamos. Pero vamos a quitar caretas.

Y acto seguido tiraron de hemeroteca donde se demostraba cómo Lama decía una cosa y luego lo contrario con el asunto de la posible venta de Cristiano Ronaldo cuando el portugués atravesó una sequía goleadora en la primera vuelta.