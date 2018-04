Se reencuentran 20 años después gracias a su hija y a 'First Dates'

"Como a mis padres les separaron de joven por circunstancias ajenas a ellos y ahora, gracias a que mi padre ha empezado a tener contacto conmigo, se han juntado y se casan", comenzó explicando la joven. Su plan era sorprender a su progenitor, ya que él pensaba que acudía para asesorarla.

Sergio, que así se llamaba el hombre, se topó con Gema, "la mujer de su vida". "La familia nos separó y cada uno hizo su vida. Yo sabía lo que había. Hasta que llegó Facebook y la pude localizar. A lo largo de los 20 años he pensado mucho en ella y sabía que era el amor de mi vida", explicó él que, incluso, llegó a estar casado con otra mujer, según recoge ecoteuve.

Durante la cena, tanto Gema como Sergio no dejaron de decirse lo mucho que se quieren. "Se pueden recuperar 20 años, lo que no es todo lo que he sufrido, todo lo que has pasado y todo lo que ha costado", confesaba ella.

Pero el momento más romántico fue cuando él hizo una declaración de amor, que emocionó tanto a Sobera como a las camareras Lidia Torrent y Yulia Demoss: "Que te quiero con locura, eres el amor de mi vida, estoy desenado casarme contigo, que soy muy feliz y todo lo bueno del mundo".

