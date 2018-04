Risto Mejide: “Nunca debí pelearme con Jesús Vázquez"

"A mí no me cuesta nada vivir en el conflicto. Me desenvuelvo bien en él . Pero, además, no me cuesta nada rectificar y reconocer dónde me he equivocado. Con la edad y la distancia, uno aprende a reconciliarse con aquellas batallas que no deberían haberse librado", argumenta incidiendo en que la suya con Jesús Vázquez fue una de ellas.