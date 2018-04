¿Sabes por qué Paolo Vasile le pagó 15.000 euros a Henar Ortiz, la tía de la Reina Letizia?

"Hace mucho que no veo a Letizia", asegura esta ovetense nacida en 1956, en el seno de una familia trabajadora. Reconoce en conversación con la periodista Pilar Eyre que no está cara a cara con la hija de su hermano hace tiempo. Verso libre dentro de la familia paterna de la Reina, Henar Ortiz no se calla casi nada: "Soy republicana y de Podemos", y dice que su relación con la Casa real no es óptima: "No me llevo, somos como agua y aceite", dice.

A pesar de no ser partidaria de la monarquía como forma de Gobierno, la tía de Letizia explica que hubo un tiempo en que fue juancarlista, por aquello de la conducta del rey el 23-F, pero dice que ya no comulga con el juancarlismo "por todo lo que hemos sabido después, que me ha abierto los ojos", apostilla. En un pleito contra una periodista de Telecinco, Henar perdió después de demandarla por afirmar que fue ella quien había tratado de vender unas fotos de la boda de Letizia y Alonso Guerrero. "Yo no lo hice", sostiene. Y matiza que el texto de la sentencia dice que "dada mi ideología política es verosímil que traficara con ellas". Pero Henar prefirió llevarse un buen dinero que le hacía falta que ganar a la cotizada que dirige Paolo Vasile en los tribunales: "Le puse una demanda a Telecinco por afirmar eso y me dieron 15.000 euros para que la retirara", desvela la tía de la Reina. "Yo había tenido una empresa que me había ido mal y con ese dinero pagué mi deuda con una proveedora", aclaró, según recoge informalia.

Niega que traficara con las fotos de la primera boda de su sobrina pero admite que tiene muchas: "Tengo muchas fotos de ese día, como el resto de invitados, y alguno se las dio al intermediario, José Luis, que ya murió".

VÍDEO DESTACADO: "Henar Ortíz, tía de la Reina Letizia, recurrirá al Constitucional y Estrasburgo tras perder en el Supremo la demanda que puso a Ángela Portero"