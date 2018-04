Tomás Guasch deja a muchos con el culo al aire en 'Espejo Público'

Tomás Guasch se levantó este martes con pintadas independentistas en su domicilio con frases en las que se podía leer "payaso de Tabarnia". Este miércoles, el veterano periodista deportivo ha entrado en directo en Espejo público para hablar sobre el tema con Susanna Griso.

Sin embargo, no ha sido el propio acto vandálico lo que más le ha apenado, sino que la nula preocupación de algunos de sus compañeros de profesión: "Lo que más me ha dolido es que haya amigos que no me hayan llamado", según recoge ecoteuve.

En cambio, el comunicador sí ha recibido mensajes de ánimo de sus compañeros de la COPE, como el que realizó Paco González en el repaso de noticias. "Es imperdonable que no haya dicho la que más me ha molestado y preocupado en el día de hoy", empezó diciendo.

