A ciegas se dan un “no” rotundo… hasta que se quitan el antifaz, y quedan embobados

Y es que su cita a ciegas había sido, literalmente, “a ciegas”: él, un músico de 36 años, y ella, una estudiante de psicología de 34, se quitaron los antifaces y todo cambió… porque hasta ese momento su cita en First Dates había sido desastrosa, llena de incompatibilidades y de tensiones entre los dos.

Algo mejoró la cosa cuando accedieron a tocarse, y pareció surgir una remota chispa de atracción entre ellos…

– Melanie. ¿A quién estoy tocando? —comienza a tocar a Pau—… me gusta cómo hueles.”

– Pau. Los tobillos de Melanie me han gustado.

– Pau. Me gustaría tocar los tobillos.

“- Melanie. No nos hemos tocado.

Después de esta experiencia, Melanie reconoció ante las cámaras que su cita con Pau “ha sido agridulce, con cosas que me gustaban y otras que no”.

“- Melanie. Si es que no me has preguntado ni qué hago…

– Pau. A mí me importa poco, porque lo respeto y lo apoyo.”