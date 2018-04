Carlos Lozano carga con furia contra los frikies de 'Sálvame': "¿¡Pero de qué váis!?"

La relación entre Carlos Lozano y «Sálvame» no atraviesa su mejor momento.

El presentador, fichado hace unas semanas por el programa diario de Telecinco para asumir el rol de Defensor del Pueblo, ha abandonado ahora el espacio después de que el programa haya incorporado como colaboradoras a dos de sus exparejas, Miriam Saavedra y Mónica Hoyos.

La tensión de Lozano con el programa era más que palpable en sus intervenciones como Defensor del Pueblo, que antes ostentaba María Teresa Campos. En el formato, el presentador se enfrentó a las tertulianas más icónicas, como Belén Esteban, Mila Ximénez y Lydia Lozano.

Llegó incluso a acudir al plató con su perro, «Papi», para ver si los tertulianos le recibían «mejor» que lo que lo habían hecho la semana anterior.

Sin embargo, el presentador ha terminado por cansarse, después de que en el programa también mentasen a su hija pequeña.

El televisivo, otrora ganador (en 2001) del Premio TP de Oro a Mejor Presentador por «Operación Triunfo», ha decidido, así las cosas, renunciar a su puesto en el programa.

Sin embargo, no ha abandonado el espacio del todo. Pese a su deseo de alejarse del formato, «Sálvame» decidió ponerse en contacto con el presentador «para saber cómo estaba llevando toda la polémica con Miriam Saavedra y Mónica Hoyos» a través de una conversación telefónica.

En ella, Lozano fui claro.

«No comento nada. Cero patatero. Me he quedado mudo, ¿vale?».

Preguntado por si le molestaba que sus exparejas siguieran hablando de él, el televisivo se explayó.

«Que se metan con quién se han metido con ellas. No sé por qué se meten conmigo. Pero bueno, que no hable más de mí nadie, de verdad».

Tras ello, desde el programa quisieron saber si estaba «enfadado» con ellos y con la situación.

«Tú me dirás. La mentira de Carlos Lozano en Perú"», dijo, en alusión a una información difundida por el programa sobre el tiempo en que el presentador estuvo viviendo allí.

«¿¡Pero de qué vais!? Yo no tengo por qué mentir. Ahí están todos los trabajos que he hecho y todo. Que lo haga ese impresentable peruano me parece bien. Pero que lo hagáis vosotros...»-