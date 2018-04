Feo encontronazo entre dos jueces de Factor X

Los jueces tienen un duro trabajo por delante en esta primera ronda del programa, pues deberán valorar hasta 300 actuaciones. De esas tendrán que quedarse con 48, doce por cada una de las cuatro categorías, para pasar a la siguiente fase, la fase de las sillas. Los aspirantes tienen en esta primera etapa un máximo de dos minutos para demostrar que merecen el voto favorable de al menos tres de los cuatro jueces para no ser eliminados.

En la variedad está el gusto, y Factor X ha sabido utilizar esa máxima para garantizarse cierto éxito. Uno puede esperarse, literalmente, cualquier cosa del programa. Cualquier género puede tener sus minutos en este talent show, artistas de todo tipo y condición, desde los más clásicos a otros transgresores. Quizás algunos más transgresores de la cuenta, rozando lo grotesco o directamente el ridículo, según recoge ABC.

Como viene siendo habitual en este tipo de talent shows, el aliciente está muchas veces más en el jurado que en los concursantes. Y esto es todavía más cierto si Risto Mejide está sentado en la mesa de los jueces, con su congénita tendencia a ser siempre el centro de atención. Lo demostró tras la actuación de Jairo, que se presentó en Factor X para cantar Love me like you do, banda sonora de Cincuenta sombras de Grey.

«En la habitación me salía mejor», se justificó el aspirante tras cerciorarse de que no le había salido como esperaba. «Claro, porque nadie te oía», le dijo Risto con desprecio, que se levantó y le puso un ejemplo: «El vaso eres tú y el agua es el talento, ¿lo ves?», le dijo mientras vaciaba el vaso. Ante esta crueldad reaccionó su compañero Fernando Montesinos, que le afeó haber hecho algo «demasiado humillante, me da la sensación de que hay que mantener una serie de umbrales».

Mejide se enfrentó a Montesinos diciéndole que «te aconsejo que no me vuelvas a valorar a mí, estamos aquí para valorarlos a ellos y, en segundo lugar, solo le he puesto un ejemplo gráfico de lo que acaba de suceder, por eso me voy a encargar cada vez que venga alguien como tú de hacer algo como eso». Las cosas se calmaron pronto, pero parece que no van a ser raros los encontronazos entre los dos jueces.

