Las redes contra Risto Mejide por vejar a un pobre chaval de Factor X: "Lleva años cobrando por humillar a los concursantes"

Jairo era uno de los aspirantes de Factor X en la noche de este miércoles 19 de abril 2018. El aspirante llegaba desde Medina del Campo para interpretar la canción de 50 sombras de Grey, Love me like you do.

Se le veía muy nervioso y esos nervios se trasladaron a su actuación que fue un rotundo fracaso. No dio ni una. Ni una nota afinada. Un desastre interpretativo que no pasó desapercibido para los miembros del jurado del programa de talentos de Telecinco: Risto Mejide, Laura Pausini, Xavi Martínez y Fernando Montesinos.

Hasta la cantante italiana Laura Pausini, que es la más amable de todos los miembros del jurado, afeaba la actuación de Jairo poniendo sobre la mesa sus tremendos errores. Pero Risto Mejide tenía que dar la nota y protagonizar uno de los momentos más bochornosos, vergonzosos e intolerables de la televisión de los últimos tiempos:

"En la habitación me salía mejor", dijo Jairo con toda la inocencia del mundo... Y entonces llegó el desmesurado ataque de Mejide: "Claro, porque nadie te oía". Se levantó de su asiento (los toros desde la barrera siempre se ven mejor), cogió su vaso de agua, se plantó frente a un nervioso Jairo y con toda su soberbia le dijo: "El vaso eres tú y el agua es el talento, ¿lo ves?", y tiró a su pies todo el agua que contenía el vaso.

Con las mismas y por si fuera poco la humillación a la que le había sometido, le entregó el vaso, se dio la vuelta y se volvió a sentar.

La cara del joven cantante era todo un poema y también parte de la del público que había asistido atónito a la tremenda vejación de Risto, algo que no debe permitirse.

Pero, a la espera de otras reacciones, a Risto Mejide no le ha salido gratis esta salvaje humillación porque las redes sociales ya le han condenado con comentarios absolutamente críticos y que hunden a Mejide en "su" miseria.

Soy el único que si llego a estar en la misma posición que el chaval le hubiese tirado el vaso a la cabeza a risto? o contra el suelo. Esque macho, violencia no, pero que este tio lleva años riendose de los concursantes y humillandolos en televisión y ahí sigue cobrando por ello. — Bry Reformed ❄ (@Bryaniimee) 19 de abril de 2018

Las críticas han sido tremendas en Twitter con ataques a la actitud del publicista catalán de este estilo: "Soy el único que si llego a estar en la misma posición que el chaval le hubiese tirado el vaso a la cabeza a Risto? o contra el suelo. Es que macho, violencia no, pero que este tío lleva años riéndose de los concursantes y humillándolos en televisión y ahí sigue cobrando por ello".

Alguien debería explicar a Risto Mejide que en Guinea Ecuatorial (antigua provincia española) el idioma oficial es el español, como en Chile, Cuba, México, Perú, Argentina... Momentazo "ignorancia al poder" en Got Talent pic.twitter.com/VzyWtoPZJT — Javier Arias-Borque (@ariasborque) 12 de abril de 2018

Y, como este, centenares de comentarios. Cabría esperar, al menos, una disculpa tanto del vergonzoso Risto Mejide como de Telecinco y la productora del programa.