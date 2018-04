Pedro Sánchez defiende a Puig y Franco por inflar currículums y Ana Rosa le masacra: "Eso no es titulitis, es mentir"

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, se las prometía muy felices este 19 de abril de 2018 en la entrevista que le iba a hacer en Telecinco Ana Rosa Quintana.

El líder del PSOE aparecía muy ufano en el dúplex de 'El Programa de Ana Rosa', pero enseguida se le borró la sonrisa cuando, en plena homilía contra Cristina Cifuentes y su polémico máster, le recordaron que dentro del propio socialismo hay representantes como el número 1 por Madrid, José Manuel Franco y el presidente valenciano, Ximo Puig.

Sánchez hablaba como si no hubiera un mañana del máster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes:

Esta moción es una moción por la dignidad, por la recuperación del prestigio de unas instituciones que están viéndose dañadas y esa es una cuestión de convicción. No es una cuestión de encuestas. Hay que abrir un nuevo tiempo en la Comunidad de Madrid. Hemos tenido a Esperanza Aguirre, a Ignacio González. La señora Cifuentes ha hecho bueno ese dicho de que no hay dos sin tres. Pues esperemos que Ciudadanos no sólo exija la dimisión de la señora Cifuentes, sino que también apoye la moción de censura y que no haya aquello de que no hay tres sin cuatro, que abramos un nuevo tiempo y que haya un presidente en la Comunidad de Madrid en la figura de Ángel Gabilondo.