Polémica en las redes por un supuesto fallo en una de las preguntas de ’Pasapalabra'

Algunos fans de Pasapalabra se han lanzado a las redes sociales para manifestar una queja contra el programa por dar por válida una respuesta que creían que era errónea. Todo sucedió este jueves, durante la participación de Fran, uno de los concursantes, en el Rosco final del programa.

"Contiene la Q, lengua vasca", dijo Christian Gálvez leyendo la definición de la palabra. "Eusquera", respondió Fran mientras el presentador le daba la respuesta por buena. El concursante terminó empatando con su oponente, pero el lío en las redes ya estaba formado, según recoge ecoteuve.

Algunos espectadores aseguraron que el programa había cometido un fallo al aceptar "eusquera" escrito con 'q' en lugar de con 'k' y así se lo hicieron llegar a través de Twitter. El concurso, desde su cuenta oficial, no dudó en responder a las quejas demostrando que el Diccionario de la Real Academia Española admite "eusquera" y, por tanto, maniobró de forma correcta.

Yo he buscado "eusquera" y me remite a "euskera" En la RAE no viene. No he mirado en el María Moliner.