Dani Martín: "Consumía drogas, pero las dejé y ahora solo bebo vino"

Fuerte y descarnado. Dani Martín visitó este jueves 19 de abril de 2018 el plató de El Hormiguero para presentar su nuevo single Dieciocho, tema con el que anuncia una nueva gira para celebrar sus 18 años dedicándose profesionalmente a la música.

Además de repasar su trayectoria como cantante, rendirse ante Amaia y lanzar una 'pullita' a Operación Triunfo, Dani Martín tuvo tiempo para hablar con Pablo Motos de algunos asuntos personales.

Hablando de su pasado, el ex vocalista de El Canto del Loco reconoció que tuvo una época 'rebelde'.

"No hice la comunión ni la mili. Estaba estudiando y fui pidiendo prórrogas. No la hice porque Aznar sacó la ley de profesionalizarla. Mi madre tenía el miedo de que si iba a la mili caería en las drogas. No hizo falta ir a la mili. Luego ya las dejé. Ahora mi única droga es el vino".