El monumental mosqueo de María Lapiedra y Mila Ximénez

María Lapiedra sabía que fue criticada en 'Sálvame' por haber abandonado 'Supervivientes' y venía preparada para responder.

La colaboradora ha plantado cara este 20 de abril de 2018 a Gema López, pero los problemas han continuado con Mila Ximénez, el tono ha subido y las colaboradoras se han visto inmersas en un interminable desfile de reproches.



María Lapiedra no puede evitar estar a la defensiva y es que decidió abandonar ‘Supervivientes' pese a su insistencia en ir y sabe que ha sido muy criticada por ello en 'Sálvame'.

Sin embargo, el programa se lo ha tomado con humor y, como le llamaron "seta" en el reality, han convertido a Gustavo González en su gnomo, una broma que no le ha gustado nada a la colaboradora.

"Hay gente a la que no le gusta que esté aquí, por eso estoy contenta de que me hayan vuelto a llamar", decía María nada más entrar en plató y servía el primer desencuentro con Gema López como contrincante:

"tú misma, no somos amigas y no lo seremos, tampoco me importa vuestra opinión".