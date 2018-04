Jorge Javier pierde los papeles con la madre de Melissa

Todo sucedió al comienzo de la gala, cuando el presentador se acercó a María para que defendiera a su hija de cara a su nueva exposición ante la audiencia (esta vez junto contra Mayte y María Jesús) para permanecer en los Cayos Cochinos. Fue entonces cuando la mujer le agradeció a Jorge Javier que hace unos días hubieran permitido que Melissa y Mayte se integraran al grupo tras la tormenta.

Sin embargo, este reconocimiento vino enseguida acompañado de una recriminación. María se mostró "enfadada" con Vázquez por haber llamado "animalito" a Melissa en una broma del presentador cuando la vio a ella y a Mayte encerradas en un pequeño cerco de la playa. "Me están diciendo por el pinganillo: 'Qué porculera es...", le hizo saber Jorge Javier. "Pues lo mismo que me hiciste a mí: por culo me diste cuando lo dijiste. Estuvo muy mal", le replicó María en una conversación que cada vez se hacía más tensa, según recoge ecoteuve.

El catalán le explicó entonces que había sido una metáfora sin maldad: "¿Crees que llamé animal a tu hija?", le preguntó al tiempo que recibía una respuesta afirmativa. "Entonces, tienes un problema tú, no yo", le espetó Jorge. "Ahí lo tuviste tú y eso está muy mal dicho", replicó María.

"Tengo toda la paciencia porque soy el presentador, pero a partir de ahora, no quiero tener ningún tipo de relación contigo salvo la cordial. No entiendes nada, eres muy susceptible y no te gusta mi humor, cosa que tengo que aceptar. Entonces, como sé que puedo hacerte daño, no quiero tener ninguna relación contigo salvo la cordial", sentenció Jorge Javier, que daba paso a su conexión en la isla mientras de fondo se podía seguir escuchando los gritos de la madre de Melissa.

