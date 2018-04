Las tetas de Oriana permiten a Jorge Javier la victoria sobre Antena 3

Nueva entrega del Tierra de Nadie de Supervivientes y nuevo liderazgo nocturno de Telecinco, que ha encontrado su nueva gallina de los huevos de oro de la audiencia. Y no es para menos, porque no hay día que no pase algo llamativo que se convierta en viral.

Sin ir más lejos, este martes se lió en el plató y casi de manera inmediata en las redes sociales cuando los senos de Oriana quedaron al descubierto en un "accidente" provocado por Carmen Gahona ante el que Jorge Javier Vázquez no daba crédito, según recoge ESdiario.

Y es que el presentador acudió a charlar con los colaboradores en plató y Gahona sorprendida por los atuendos de sus compañeras incluso llegó a levantar la camiseta de Oriana. Cuál no sería su sorpresa al comprobar que no llevaba sujetador y que había dejado a su colega con los pechos al aire.

Para qué quisieron más. Rotundo dato el que cosechó Supervivientes: Tierra de Nadie para Telecinco con un 25.3% y 2.865.000 espectadores. De esta manera, la que comenzó siendo la prometedora serie de Antena 3 llamada a romper los audímetros se desinfla un poco más cada martes que pasa y en su último asalto Cuerpo de Élite tuvo que conformarse con un 14.1% y 2.215.000.