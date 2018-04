María Jesús Ruiz: "Me han quitado a mi hija"

La de Jaén comenzó agradeciendo a su compañero que la defendiera para impedir su expulsión y luego decidió dirigirse al público: "Necesito pedir a la audiencia de España que no me abandone, que por favor me ayude y me vote". Acto seguido, confesó a todos la realidad que ha descubierto tras su viaje relámpago a España: "Me han quitado a la niña temporalmente".

La concursante aseguró que, pese a todo, no se iba a rendir: "Yo sigo aquí porque es mi derecho trabajar", dijo al borde del llanto. "Ante un ser indeseable no me rindo, ¡no me va a detener ningún tío!", refiriéndose a su expareja, José María Gil Silgado, según recoge ecoteuve.

"Me han quitado a mi hija, me han dicho que hasta que no pise España no me la devuelven", recalcaba la exmiss muy compungida. A pesar de su alegato el público decidió expulsarla y que se batiera en duelo con Melissa y Mayte Zaldívar. Finalmente, seguirá en el concurso después de que el público eliminara a Mayte y el concurso decidiera reintegrarla a ella y a Melissa en el grupo.

