Lluvia de críticas a Lidia Torrent tras fingir un mareo

First Dates se reinventa día a día. Este miércoles, Lidia Torrent simuló un mareo para propiciar el encuentro de dos solteros que acudía al programa de Cuatro. Mientras Sobera atendía a Fito en la barra, la camarera sufrió un pequeño desfallecimiento teniéndose que apoyar en la pared.

Inmediatamente, Dariel, que estaba esperando en la salita contigua, acudió en su auxilio mientras que el presentador se alertó al fondo: "¿Qué le pasa a Lidi? ¿Lidia estás bien? ¿Tenemos algún médico en la sala?", según recoge ecoteuve.

Curiosamente, los dos protagonistas de la cita eran sanitarios. "Me he mareado un poco", seguía Lidia en su papel de enferma: "Ya estoy mejor. Solo necesitaba...", se recomponía milagrosamente ante la llegada de su hombretón, Matías.

"No os preocupéis. Era todo un paripé", resolvía instantes después el maître. La cena tuvo luego un pequeño desliz geográfico, ya que Fito no sabía ubicar en el mapa Alicante, ciudad donde Dariel trabaja: "Es que se me escapa...¿Por dónde queda?". "Pues mira, está Barcelona, debajo Valencia y luego viene Alicante", respondió su compañero.