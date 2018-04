Bronca sucia entre Aramis Fuster y Lucía Pariente

A pesar de que esté amenazada, Aramis ha dicho a los colaboradores que: "Yo no tengo miedo de que me maten porque me mato yo cuando me de la gana", refiriéndose a sus dos intentos de suicidio.

Y es que, según la bruja, las causas de estos problemas podrían venir de que: "Se demasiado, tengo grandes secretos de masonería", afirmaba. Algo que hizo mucha gracia a Jorge Javier que en tono de broma le contestó que era normal que tuviese tanta información teniendo "700 años", según recoge ecoteuve.

A pesar de todo sus problemas, Aramis ha contado a los colaboradores que no tiene miedo, "yo asustada no estoy, yo estoy revelada, raviosa". El presentador quiso buscar el lado positivo al asunto diciéndole que con la edad que dice tener lo mismo "es un descanso" que la maten."Yo muerta no les sirvo", contestó.

Pero la cosa fue a más cuando Lucía Pariente decidió preguntarle sobre una de sus expreriencias: "¿Por que no nos cuentas hace 8 años en Budapest cuando te atrincheraste en un hotel con un jamón y no habia manera de que salieses a grabar?", le dijo. Algo que hizo estallar a Aramis que se levantó de la silla y se puso a gritar: "¡Oye una cosa! Con el jamón te atrincheras tú", para añadir: "A mi ni mijita de bromas", con cara de enfado.

"Yo no tengo miedo", contestaba Pariente."Eres más fea y más vieja que yo", contraatacaba la bruja. Algo que no hizo gracia a Jorge Javier que desmintió esa afirmación.

