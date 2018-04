Inda hace trizas la bufonada separatista de Sardá: "A la Copa del Rey no se viene a hacer el imbécil"

Doble espectáculo para los espectadores que la noche del sábado 21 de abril de 2018 decidieron quedarse en sus casas. En TVE, partido de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla, 5-0 para los azulgranas, y en laSexta, el show separatista y bufonesco de Xavier Sardá que, rápidamente, fue neutralizado por Eduardo Inda.

Evidentemente, en el segundo canal de Atresmedia,el grupo mediático del que es consejero delegado Silvio González y con la permisividad de Javier Bardaji, director general de Atresmedia Televisión y militante destacado de Ciudadanos, cuyas abultadas chequeras se llenan a la misma velocidad con la que entonan las proclamas del progresismo más radical e incendiario, intentaron defender a quienes portaban las camisas amarillas que serían posteriormente requisadas a la entrada del estadio Metropolitano.

Sardá, nada más ser presentado por Iñaki López, sacaba una de las camisas amarillas que había sido requisada y sólo le faltó decir que aquello había sido una orden directa de Franco:

Es que esto parece un colegio malo, antiguo, oscuro, es de esas escuelas que tenía mucha humedad. ¿Cómo se va a prohibir que la gente entrase, con lo que fuese, de color amarillo. Por tanto, por eso yo me la he puesto. Se fomenta lo que se proscribe. ¿Qué peligro encierra que la gente vaya al campo con una camiseta amarilla?

Inda, en su turno de intervención, le recordaba a Sardá lo esencial:

Quería decirle a Sardá que lo normal, cuando se organiza la Copa del Rey, es que no se venga a hacer el imbécil. El Estado no debe ser estúpido y no debe permitir que quienes quieran vejar al himno, a los símbolos y al Rey hagan de las suyas. Aparte de que eso puede provocar enfrentamientos dentro del campo. La Ley contra la violencia en el deporte, que hay que venir empolladito, Xavier, permite a la Policía recoger objetos que puedan provocar enfrentamientos y eso no es de ahora, es de hace veintitantos años.