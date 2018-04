Alberto Isla confiesa las mentiras de Chabelita a Isabel Pantoja para poder verle

Isla empezó explicando que cuando empezaron su relación, ella aun era menor de edad: "Si yo quería verla, tenía que ir al colegio y los fines de semana ir a Cantora, pero vigilado porque ella no podía salir", empezó contando a Hugo, Francisco e Isabel Castell.

"Los chavales me empezaron a dejar de hablar y decían que yo estaba con ella por lo que estaba. Y dejé de ir al colegio por eso. Y ella me mandaba mensajes diciéndome o que iba al colegio o el fin de semana no la veía. Me hacía chantaje para que fuese y siguiese estudiando", continuó explicando al tiempo que contó cómo engañaban a Isabel Pantoja para irse juntos, según recoge ecoteuve. "Los viernes ella decía que iba a buscarla el hermano, pero se iba a mi casa. Esa eran las trastaditas que hacíamos", comentó entre risas al tiempo que Castell recordaba que la tonadillera no estaba de acuerdo con su relación. "No te quería ni en pintura", le dijo.

Acto seguido, Isla aseguró que ese año, fue al cumpleaños de Isabel Pantoja en Cantora. Tras terminar la celebración, la artista le pidió que se quedaran en Cantora porque había mucha prensa a la salida: "Y Chabelita me amenazó con que si no nos íbamos, se iba a Sevilla con Anabel todo el finde. Al final, me puse a la madre en contra porque no quería que saliéramos", declaró.

