Carlos Sobera pone fin a una cita de ‘First Dates’ al conocer las verdaderas intenciones del pretendiente

la cita parecía ir a la perfección… hasta que ambos se fueron al reservado y la verdad salió a la luz: Fernando tenía un interés en First Dates que iba más allá de encontrar pareja. Así se lo confesó a su pretendienta:

“Yo me he dedicado a la publicidad durante 11 años. Pero creo que lo de abrirte puertas por venir aquí… Creo que es al revés“, opinión Isabel al escuchar a su cita.

Pero él siguió con su plan, y llegó a decirle a Isabel que “yo creo que tengo que cantar, si no no me van a fichar. Yo quiero trabajar en la tele“.

Ahí fue cuando ella comprendió al fin que interés en ella, más bien ninguno. “¡Ah!, que tú has venido aquí a eso, a que te fichen“, le reprochó. Y la contestación de Fernando fue todo un poema:

Al escuchar esto, ella se excusó para ir al aseo, pero fue directamente a chivarse a Carlos Sobera:

Y mientras ella le contaba esto al presentador y trabajadores del restaurante, Fernando salió a buscarla pero se topó con Sobera. En una situación inédita, el presentador se sentó a hablar con Fernando para conocer su versión:

“No es esa la intención. La intención es buscar a la mujer de mi vida. Lo he dicho como una broma“, se excusó Fernando. Posteriormente, lo aclaró más todavía delante de la cámara:

“Sinceramente, cuando he visto que no era la mujer de mi vida y no sabía salir de la situación he hecho la broma de la tele, pero yo no he venido aquí a promocionarme. Creo que este no es el camino.”