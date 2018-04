Bescansa se fustiga, entona el 'mea culpa'… pero no se va de Podemos ni con agua caliente

Muy divertido 'pollo' el que ha liado Carolina Bescansa y su equipo en Podemos, recordando que las heridas de Vistalegre 2 están de todo menos cerradas.

Este 23 de abril de 2018 la podemita -todavía- concedió una entrevista a Ana Pastor en 'Al Rojo Vivo' de laSexta para tratar de explicarse mejor sobre ese documento publicado en la red social Telegram que incluía fórmulas de futuro para derrocar a Pablo Iglesias como líder supremo del partido morado. Las tremendas patadas en el culo a la condenada Bescansa al grito de "¡Traidora!"

Todo esto no tiene ni entidad de argumento, fue un borrador... Hace una semana yo ni tenía nada que ver con el proceso madrileño. Después Errejón me llamó y me propuso formar parte como número dos de su lista por Madrid.