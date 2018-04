El concursante más grosero de la historia del programa deja sin palabras a Lidia Torrent

La camarera le preguntaba al joven cómo le gustaban las chicas, y su respuesta fue de vergüenza ajena: “Pues que tengan buenas tetas…. una chica como tú, simpática, y que no sea madridista, por dios. No las quiero. No quiero madridistas, por dios”. Menuda perla el muchacho, que confesó que su ídolo era Bertín Osborne: “un vividor, un tipo con 60 años que vive bien, come bien, tiene una mujer guapísima…”.

Después de esta presentación, Sergio comenzó su cita con Natalia, una mallorquina de 20 años que no salió corriendo del plató-restaurante de puro milagro.La joven, que es campeona de ajedrez de Mallorca, le preguntó por su libro preferido, y Sergio confirmó lo que muchos sospechábamos: no había leído un libro en su vida, a excepción de la biografía de Ronaldinho.

Pero la fiesta no terminó ahí, qué va, y después de reconocer que lo que más le gustaba de Natalia era su casa de Palma de Mallorca, le preguntó si hacía topless en la playa. Su explicación, un poema: “Le he preguntado si hace topless porque siempre es bonito ir a la playa y ver unas tetas, uno lo agradece y si lo hace pues eso que me llevo”.

Aunque la noche no sólo nos dejó las perlas de Sergio, y la campeona de ajedrez también se lució por todo lo alto con una pregunta: “Cáceres está en Andalucía, ¿no?”. Madre mía de mi vida.

Finalmente, y como era de esperar después de este despliegue de encantos por parte de Sergio, Natalia le dijo que una segunda cita como amigos sí, pero no como pareja. ¿Qué te esperabas, mini Bertín?

VÍDEO DESTACADO: El concursante de First Dates que busca una novia "con buenas tetas" como principal cualidad