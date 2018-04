El 'whatsapp' que circula en Telemadrid mofándose de su director: "Amarás a Podemos sobre todas las cosas"

En los pasillos de Telemadrid anda circulando un 'whatsapp' que, según le cuentan a Periodista Digital, ha puesto de los nervios al director de esa honorable casa, José Pablo López, entregado ahora en cuerpo y alma a defender la causa de Podemos desde la televisión de todos los madrileños.

El 'whatsapp' pone solfa a 'Tele-Espinar', como se la conoce desde que Cristina Cifuentes es presidenta de la Comunidad de Madrid, y es un desahogo de los trabajadores ante la manipulación y la desinformación que reina en esa cadena autonómica.

Se trata de los 'Diez Mandamientos de la Nueva Telamadrid'.

1. Amarás a Podemos sobre todas las cosas

2. No tomarás el nombre de Errejón en vano

3. Santificarás a la izquierda

4. Honrarás a tu padre Gabilondo y a tu madre Ruiz-Huerta

5. Matarás políticamente a Cifuentes

6. No cometerás actos ni contarás noticias que manchen el nombre puro de Carmena

7. No robarás pero darás contratos millonarios a Escolar

8. No dirás falsos testimonio ni mentiras pero tampoco toda la verdad

9. No consentirás pensamientos ni noticias que perjudiquen a Podemos

10. Sólo codiciarás los bienes ajenos de la Sexta

Estos Diez Mandamientos se encierran en dos: amarás a Podemos sobre todas las cosas y a la Sexta como a ti mismo.

DESPOLITIZAR TELEMADRID... PARA HACERLA DE PODEMOS

El 27 de agosto de 2015, por sorpresa, Cifuentes daba orden de fumigar el programa 'Más Madrid', presentado por Alfonso Rojo (REPORTERO DE GUERRA: La historia, los secretos, los vicios y las virtudes de los corresponsales).

La idea era 'despolitizar' la cadena autonómica madrileña y el primer paso era darle un giro de 180 grados al programa de tertulia política y hasta cambiarlo de nombre. Por supuesto, ahora campan a sus anchas los podemitas de turno y tertulianos de la cuerda morada, que es lo que le molaba a Cifuentes -La vieja guardia de Telemadrid 'despolitiza' la cadena a un mes de las elecciones catalanas y a cuatro de las generales-.

Con Ana Samboal, en el primer cuatrimestre de 2016, decidió hacer algo similar, apartarla de las cámaras para que hiciese lo que, por ejemplo, se conoce en TVE como hacer pasillo. Claro, tener ideas y criterio propio e independiente no debía gustarle en exceso a Cifuentes -Cristina Cifuentes aparta a Ana Samboal de 'Diario de la Noche' y la pone a 'hacer pasillo'-.

LA NUEVA TELEMADRID ES EN REALIDAD 'TELE ESPINAR'

Un año y pico después, concretamente el 14 de noviembre de 2016, los espectadores asistían, en pleno escándalo de la VPO de Ramón Espinar, a la entrevista-masaje más bochornosa al podemita.

En más de once minutos de conversación, no tuvo que responder ni a una sola pregunta sobre el escándalo de su piso ('Tele Espinar', de risas con Errejón y Rita Maestre: "Nos gusta mucho más esta Telemadrid que la de antes").

Ni Isabel González ni Manuel Muinelo, presentadores del informativo de la TV madrileña, llegaron ni a mencionar en ningún momento la polémica que ha perseguido a Espinar desde que la SER hiciese pública su operación especuladora con una vivienda protegida. La 'nueva' Telemadrid decían -Fin del misterio: la nueva Telemadrid consiste en masajear a 'black' Espinar-.

TERTULIANOS A LA CARTA... A LA CARTA PODEMITA, CLARO

Cifuentes, que se cree la más ladina al otro lado del Manzanares, creyó que si le daba pábulo y coba a los Cintora, Irago, Berlín o Escolar iba a tener un trato más suave, que se podría criticar al PP, pero que a ella la iban a dejar a un lado.

Sólo hay que ver lo que estos 'amigos' de la 'Khalessi' han dicho sobre la presidenta regional para entender que, antes de ser estómagos agradecidos, su misión principal es provocar la caída del PP y de Cifuentes.

Y si encima les proporcionas tu propio altavoz mediático, pues ya tal, que diría Mariano Rajoy -Los tertulianos de izquierda que chupan en Telemadrid mientras masacran a Cifuentes por falsificar un máster-.

Israel García-Juez denuncia que la "nueva" Telemadrid le vetó tras las presiones ejercidas por Podemos.

Según afirma a Periodista Digital en conversación telefónica, a principios del pasado mes de diciembre de 2017, le echaron de la tertulia 'Buenos Días Madrid' y de todos los programas 'por criticar a Podemos y decir la obviedad de que muchos de sus dirigentes carecen de preparación'.

REGALOS EN FORMA DE CONTRATOS AL PUÑALADA TRAPERA DE ESCOLAR

La presidenta regional bebe los vientos por Ignacio Escolar, al que no ha dudado en elogiar su labor periodística pese a reconocer sus diferencias en algunas ocasiones -Así se derretía Cristina Cifuentes con su admirado 'apuñalador' mediático: "Todo mi cariño, Nacho"-.

Por supuesto, con Escolar y su entorno, venga a hacer concesiones y dádivas varias, metiendo a la exmujer, al hermano para que al final el resultado sea recibir la puñalada trapera del director de eldiario.es y que te despelleje día tras día desde hace un mes con el máster de la polémica -Cifuentes premió a su 'apuñalador' Nacho Escolar con un suculento contrato en la podemizada Telemadrid-.

¿Y todavía tienes el valor de responsabilizar a Telemadrid, Cristina? Mejor échate a ti misma la culpa por haber dejado entrar al enemigo abriéndole de par en par las puertas.