'Ni media tontería con el feminismo': Errejón pasa un calvario para justificar el sainete del 'Nosotras'

El sainete de la rueda de prensa del 'Nosotras' podemita, donde aparecían sonrientes las 'féminas' Íñigo Errejón, Pablo Iglesias y Ramón Espinar, se le atragantó al mencionado Errejón en la noche de este 22 de abril de 2018 en 'El Objetivo'--Una articulista de El País masacra el feminismo de cartón piedra de los machistas testosterónicos de Podemos--.

Errejón: No fuí consciente ni al iniciar la rueda de prensa ni al irme. Lo ví después, al irme y cuando ya llegaron los comentarios. Eso es un error no estético, sino político-- El feminismo indignado de Rita Maestre y Tania Sánchez: "Se ha acabado el tiempo del monopolio político masculino" --.

Y acto seguido, Ana Pastor le puso el corte de la anticapitalista Lorena Ruiz-Huerta poniendo a los tres machos a parir en una entrevista en la Cadena SER. Errejón 'solo' pudo añadir que:

Aquella puesta en escena fue un error y hay que pedir disculpas.

"LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA NUNCA ME HA INHABILITADO"

Una vez quedó claro que en laSexta 'ni media tontería con el feminismo', parafraseando al líder Iglesias, se pudo hablar de manera más relajada de temas 'menores' como su famosa beca-black de la Universidad de Málaga.

"Me viene bien que me lo preguntes". El 'modus operandi' podemita siempre es el mismo ante una pregunta comprometida. Fingir buen talante ante el entrevistador para luego intentar salir del jardín como buenamente se pueda.

Esto le ocurrió a Íñigo Errejón. Solventado el jardín del 'Nosotras', apareció por 'El Objetivo' de laSexta para hablar en repetidas ocasiones de "crisis moral" sobre todo lo que está ocurriendo con el PP y la CAM a cuesta del (no) máster de Cifuentes.

En ese punto, Ana Pastor le sacó sus problemas con la Universidad de Málaga. Recordemos que hubo una propuesta de sanción por parte del servicio de inspección de esta universidad aunque Errejón finalmente no fue inhabilitado. Y a esto se agarró el podemita cuando se vio en apuros: como no hubo sanción, pues ancha es Castilla.

Pastor: Desde el PP le recuerdan lo de su beca y que lecciones las justas

Errejón: Me viene bien que me lo preguntes porque se dicen cosas que no son ciertas. Yo nunca tuve una beca, tuve un contrato de investigación

Pastor: Que se conoce también como beca

Errejón: No no pero es que yo lo que tenía era un contrato de investigación. Y además a mi la Universidad nunca me inhabilitó, nunca me sancionó

Pastor: Pero no puede trabajar en la Universidad de Málaga

Errejón: No es verdad

Pastor: Pues eso no es lo que nos han contado

Errejón: Me tramitan una propuesta se sanción pero nunca nadie me llegó a sancionar porque no se sostiene.

A mí se me querelló el sindicato Manos Limpias y ahora están juzgados por extorsión y su presidente pasó en prisión.