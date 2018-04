Kiko Hernández cierra la boca a Paz Padilla humillándola en su bronca con Saray

Este 23 de abril 2018 ha arrancado más que caliente para ‘Sálvame'. El programa de Telecinco recibía, por primera vez, la visita de una de las concursantes más polémicas de esta edición 'Supervivientes', recientemente expulsada de la isla hondureña: Saray Montoya, la que fuese una de las grandes estrellas del programa 'Gipsy Kings' en Cuatro.

Su debut en el programa arrancaba con muchísima tensión. Paz Padilla, presentadora este lunes en ausencia de Jorge Javier Vázquez, anunciaba la presencia de Saray y cogía del brazo, como "escolta", a Kiko Hernández. Ambos iban a dar la bienvenida a la concursante expulsada que en esos momentos llegaba al plató.

Mientras se dirigían hacia Montoya, Padilla anunciaba a la audiencia que por fin se vería las caras con Kiko Hernández, "que te ha criticado muchísimo", decía Paz Padilla a Saray.

En ese momento, Kiko Hernández estallaba y lanzaba un monumental ‘zasca' a la presentadora: "no me he metido más con ella que tú, Paz Padilla". El corte dejaba prácticamente sin habla a la presentadora de ‘Sálvame' que solo acertaba a murmurar: "no, yo soy crítica con la violencia".

Y de esta forma comenzaba el segundo choque de trenes de la tarde, Kiko Hernández vs Saray Montoya: "Eres insoportable Saray", decía el colaborador para caldear a una ya exconcursante de la isla que negaba la mayor. Pero Hernández le hacía ver que "estás siendo gritando y pelando, tienen un mal carácter tremendo, contigo no se puede convivir", decía.

Ella justificaba su comportamiento asegurando que los gritos se debían a su condición de andaluza, "nosotros hablamos así", explicaba, y provocaba ya la intervención de Paz Padilla que esta vez sí se mojaba: "perdona, pero yo soy andaluza y no me comporto así".

Con fuerza empiezan la semana los "frikis" de Sálvame, que tienen que dar gracias al tirón de la presente edición de ‘Supervivientes 2018'.