Las tronchantes memeces y trolas de Ada Colau que Ferreras se traga sin poner un pero

La final de Copa del Rey en la que el Barça se impuso al Sevilla ha pasado a un segundo plano. Lo más importante ha resultado ser la prohibición de entrar al espectáculo deportivo con símbolos amarillos en favor de los presos que llaman 'políticos' entre los independentistas.

Tanto, que a personalidades como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, le vale para aparecer en una televisión nacional a contar chorradas disfrazadas entre la falsedad del mantra "yo no soy independentista, pero", y el entrevistador sin ser capaz de ponerle ni una sola coma.

Esto ocurrió este 23 de abril de 2018 en 'Al Rojo Vivo' de laSexta con la entrevista de Antonio García Ferreras a Ada Colau. La primera pregunta del entrevistador de laSexta ya muestra por dónde iba a transcurrir el diálogo:

Ferreras: ¿Hay muchas rosas amarillas hoy?

Ada Colau: Pues sí. Justo después del partido del Barça creo que van a haber más rosas amarillas que nunca. Yo misma, que sabéis que no soy independentista, llevo la rosa amarilla porque lo han convertido en un símbolo de la libertad de expresión y del sentido común. Si ya empezamos a prohibir los colores no sé dónde vamos a acabar, no lo podemos permitir.