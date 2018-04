Ana Pastor busca el aplauso fácil de su parroquia apoyando al polémico Alfred y lo que ocurre es que les acaba cayendo la del pulpo a ambos

Algunos, como Ana Pastor, periodista de laSexta, tan obsesionada con conocer las respuestas de los políticos como tan distraída con explorar el sentir de la gente que no piensa como ella: o el mismo Alfred García, representante español de Eurovisión, parecen olvidar que una gran parte de la población española debe estar hasta los mismísimos de las gracietas que, sean como fuere, acaban siempre en ofensas a España o a sus instituciones--Carlos Herrera revienta Eurovisión aplastando a Alfred: "Te falta un hervor"--.

La libertad de expresión debería estar siempre fuera de toda duda. Pero da la sensación que el nivel de crítica o de cachondeo va con demasiada frecuencia hacia la misma dirección: España--El polémico y desafortunado regalo que Alfred le ha hecho a Amaia por Sant Jordi--.

Mira que hay cosas para criticar y para hacer chanzas, pero lo fácil, lo cool, lo verdaderamente rompedor, es denigrar de una forma u otra a este país--El veleta de Jorge Javier Vázquez sale en defensa de Alfred de ’OT17' por el independentismo--.

Así lleva haciéndose años, y si no, vayan a la hemeroteca y cuenten el número de finales en los que aficionados de Barcelona o Athletic de Bilbao han humillado a miles de españoles faltando el respeto al himno--Pablo Iglesias y algunos profesores y concursantes de 'OT' se ponen como el bicho del pantano con Alfonso Rojo por llamar "pringado" al independentista Alfred--.

Cuando eso sucedía alguno ni sabía que la Constitución tenía como mínimo 155 artículos--El pasado independentista del catalán Alfred, representante de España en Eurovisión 2018--.

Vayamos a lo de ahora. Alfred ha cometido un error que le ha vuelto a colocar en el disparadero.

Llueve sobre mojado. Quizás con otro no se hubiera levantado tanta polvareda por el hecho de que le regale un libro de título 'llamativo' a su novia por San Jorge, como manda la tradición.

Lo que ocurre que Alfred sabe la que se ha venido liando con su hipotética filiación nacionalista y aún así, ha decido que la obra a regalar era el ensayo 'España de mierda'. Otra muesca más.

Tras la polvareda, las explicaciones. Alguien con criterio o con sentido común que sabe que el chaval está ante su gran cita profesional con su participación en Eurovisión no ha arrendado la ganancia de ir a la gala eurovisiva con medio país en contra y le ha aconsejado pedir disculpas.

El libro va sobre las peripecias de un cantautor uruguayo que viene a ganarse la vida pero no puede dar conciertos porque la cultura en España está mal. Nosotros estamos a muerte con España y con Eurovisión. No entendemos por qué no se puede regalar un libro a una persona, además este libro no habla mal de España, es una sátira del país.