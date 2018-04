Errejón le colocó trolas tan grandes como un camión a Ana Pastor, que 'olvidó' hacerle un 'fast-check'

Errejón le soltó unas trolas como un camión de grande a Ana Pastor, a la que pilló en fuera de juego, durante la entrevista que ambos mantuvieron en 'El Objetivo' de este 22 de abril de 2018.

Tal y como recogíamos en Periodista Digital, Errejón tuvo bulas para pontificar sobre la corrupción (ajena) y solo se vio en apuros en laSexta con el asunto del feminismo y el sainete que dieron él y otros hombres podemitas con el famoso cartel del 'Nosotras'.

Del asunto de su polémica beca en la Universidad de Málaga salió airoso...hasta ayer día 23 de abril de 2018-'Ni media tontería con el feminismo': Errejón pasa un calvario para justificar el sainete del 'Nosotras'---.

La Universidad de Málaga ha desmentido a Errejón, que mintió con descaro cuando dijo que no estaba inhabilitado.

La institución académica asegura en un comunicado de prensa que "el expediente disciplinario incluyó la inhabilitación de Errejón".

A.P " Usted tuvo una beca de la universidad de Málaga"



I.E." No es cierto, era un contrato de investigación"



A.P." Bueno un contrato beca"



I.E." No, un contrato de investigación pq yo era academico"



A.P. " ahhh ok entonces me informaron mal"



I.E " Asi es".#ObjetivoErrejón pic.twitter.com/DLRvm57I5j