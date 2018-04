Esta chica rompe a llorar en 'MasterChef 6' por la cara que le puso Jordi Cruz al ver su plato

Alba, una modelo de 26 años, protagonizó uno de los momentos más tensos de la primera gala de MasterChef 6. Los nervios la dejaron bloqueada durante su intento de lograr uno de los 15 delantales definitivos, lo que le impidió elaborar un plato "digno de MasterChef", tal y como ella misma reconoció.

Ella se presentó ante el jurado asegurando que cocinaba prácticamente de todo, pero lo cierto fue que quedó a años luz de demostrarlo: "¡Ay, dios mío... ¡qué vergüenza, tío...!", afirmó tras terminar su poco elaborado plato, y ante las miradas de pocos amigos del jurado, según recoge huffingtonpost.

Pese a los intentos de Samantha Vallejo-Nájera de tranquilizarla, la joven rompió a llorar, argumentando la pena que sentía por no haber podido aprovechar la ocasión.

Jordi Cruz no se anduvo por las ramas: "Mira, yo voy a sintentizar. Después de haber hecho todo ese cásting, ese trabajo, yo no he visto en ninguna edición Junior algo tan básico como esto. Veo el bigotito de pimientos y me acuerdo de una elaboración que fue trending topic mundial", ha expuesto Cruz.

"No hablaré mucho de tu elaboración. Hay que cocinar para entrar en masterChef y tú hoy no has cocinado", ha sentenciado, ante la cara descompuesta de la concursante, quien se ha despedido con un "muy bien".

VÍDEO DESTACADO: La concursante que casi mata al jurado de Masterchef con su plato