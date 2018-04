Ferreras manipula la hemeroteca para atacar al PP con la inestimable ayuda de su reportero más esperpéntico

Que la Sexta de Atresmedia busca cualquier cosa para poder zurrar a dirigentes del PP es algo sabido y que Rafael Hernando, con su estilo bocazas, se lo pone a huevo, también.

Pero que algo tan 'oxigenador' como repasar la hemeroteca ('Maldita Hemeroteca', como le dicen), altere, o retoque episodios de la historia para salvar la cara a los planteamientos del presentador del espacio pasa a tener un aspecto 'contaminador'.

Ferreras fue a por él junto al periodista de 'Maldita Hemeroteca', Julio Montes, en primer lugar por un tuit en el que comparaba el acoso a Cifuentes con el acoso a Rita Barberá.

Ferreras - Rafael Hernando provocando y la maldita hemeroteca implacable.

Julio Montes - Decía que los que lincharon a Rita Barberá son los mismos que linchan a Cifuentes.

Ferreras - Oye, Julio. Si se produjo un linchamiento a Rita Barberá... participó en el linchamiento a Rita Barberá.

Julio Montes - Se le olvida ese pequeño detalle.

Ferreras - ¿Es desmemoria? ¿Es caradura? Había gente en el PP que querían que RIta Barberá no debía seguir. Cristina Cifuentes también lo decía. (...)



Ignacio Escolar - La manera más rápida de derrotar a un mal político es la hemeroteca (...) ¡Era la justicia la que perseguía a Rita Barberá!

En efecto, la justicia investigaba a los concejales de Rita Barberá, y era el PP el que la forzó a darse de baja. Pero tampoco es menos cierto que no eran ni la justicia ni los dirigentes del PP los que la rodearon a la puerta de su casa personal sin permitirla si quiera asomarse a la ventana: eras los tuyos, Ferreras.

Pero el punto más discutible fue cuando quisieron ir a por Rafael Hernando por sus palabras sobre las manifestaciones de pensionistas.

Rafael Hernando: "Nos pidieron que subiéramos las pensiones conforme el IPC, estuvieron ahí manifestándose [los pensionistas] todos los días, algunos ya le conocíamos, cuando gobernaba el PSOE allí no se manifiesta nadie. Estos mismos no sale ninguno a la calle"

Para contestar a ese punto Ferreras y Montes iban a recurrir a la manipulación descarada...

Ferreras - Julio Montes. ¿Miente Rafael Hernando? A Zapatero yo le recuerdo con pensionistas en la calle.

Julio Montes - Claro que salieron. En 2010. Zapatero eleva las pensiones y la gente sale a la calle.

No hubo ninguna manifestación exclusiva masiva de pensionistas como las que se han convocado estos días. Cuando Zapatero se ve obligado a congelar las pensiones en 2010 lo que convocó fue una huelga general, aunque, curiosamente, no contra el Gobierno Zapatero, sino contra el sistema y los mercados, en contra de lo que era habitual

Ferreras - Es más. En el 15-M había pensionistas.

Julio Montes - El 15-M era esa juventud sin futuro y salieron en la calle contra Zapatero.

Ferreras - Alguna huelga general hubo contra Zapatero.

Julio Montes - Sí. Huelga General, convocada por Zapatero. Así que también sumamos la huelga general.

¿Sumar qué? Sí ya lo habéis dicho: una Huelga, una, no vale comentarlo dos veces para que cuente como dos.

Ferreras - Es más, alguna de las huelgas contra gobiernos socialistas. ¡Es que Hernando no se acuerda o no quiere acordarse! ¡Las montaba el PP!

¿Qué el PP montaba las huelgas contra el Gobierno Zapatero? ¿O las que hubo contra el Gobierno González? ¿Ferreras desbarra? Ahora va a resultar que Marcelino Camacho, Nicolás Redondo o Fernández Toxo eran agentes encubiertos del PP.

El mejor momento fue como para demostrar que el PP estaba detrás de las manifestaciones sacaron un corte de Rajoy con Jiménez Losantos que, según el locutor, era de 'EsRadio'..

Mariano Rajoy -"Don Federico (...) Mi partido, lo tengo muy pensado, lo que no he pensado es si es bueno o no decirlo. Mi partido es el que moviliza todas las manifestaciones. El que respalda, moviliza y las llena".

Primero. A los de infografía que pusieron 'EsRadio' (sin poner fecha) han protagonizado una pifia importante. Rajoy nunca ha estado en EsRadio, por lo que ese audio, por narices, debe pertenecer a la Cadena COPE cuando Losantos trabajaba ahí.

Concretamente durante la primera legislatura de Zapatero y, los que tengan memoria, recordarán que en aquella etapa había manifestaciones de las víctimas del terrorismo (AVT y Foro de Ermua) contra le proceso de diálogo de Zapatero con ETA , había manifestaciones contra la asignatura Educación para la Ciudadanía y demás o contra el aborto. Son a esas manifestaciones a las que se refería el corte, tramposillos.

Julio Montes se apresuró decir que el PP se manifestaba por 'memoria histórica' o 'el aborto'... ¿Y qué cuernos tiene que ver eso con las pensiones? Rafael Hernando ha dicho que cuando gobernaba el PSOE y congelaba las pensiones no se organizaban manifestaciones encadenadas de periodistas en toda España como ahora. ¿Y qué responde La Sexta? "¡Pero se manifestaban contra ETA y contra el aborto!" ¡Bravo!

Estupenda lección de demagogia, reflejos y manipulación.

Al acabar Ferreras dejaba una frase contra Hernando.

Ferreras - ¿CUando Rafa Hernando dice esas cosas las sabe diciendo que es mentira? Porque es incomprensible...

Él lo sabrá, que en ese terreno es todo un experto.