Juanito Oiarzabal: "'Supervivientes' ahora está dirigido al 'populeo' y al corazón"

Las leyendas del alpinismo español han vivido fuertes experiencias en sus aventuras, incluso han tenido muy próxima la muerte en sus expediciones en el Himalaya.

El alavés también ha protagonizado otras aventuras, también duras pero mucho menos que sus ascensos a la montaña. Juanito concursó en Supervivientes 2007. Durante toda la edición, Oiarzabal mantuvo una gran rivalidad con Nilo Manrique, el ganador. El alpinista es, por lo tanto, una voz más que acreditada para analizar la actual temporada del reality de Telecinco.

El montañero cuenta a Marco Almodóvar en ecoteuve que es un fiel seguidor de la presente edición de Supervivientes, aunque tiene una opinión crítica del mismo: "Lo estoy viendo pero no me está gustando, no tiene nada que ver con la que yo participé. Ahora, Supervivientes está más dirigido al populeo y al corazón".

Asimismo, Juanito dice que los concursantes disfrutan ahora de mejores condiciones que facilitan su estancia en Honduras: "Les dan más comida, los juegos son más sencillos y hay más premios. Yo recuerdo que para pescar o conseguir algo de comida había que buscarse la vida". Fue en Honduras donde Oiarzábal aprendió a pescar y a nadar.

VÍDEO DESTACADO: Supervivientes es un coñazo hasta metiendo a exconvictos, solo se salva Jorge Javier Vázquez