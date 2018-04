María Llapart intenta hacer recular a Rafa Hernando pero se lleva un revés, y Ferreras sale al contraataque con toda la rabia

El siempre controvertido Rafa Hernando pidió a los pensionistas que se manifestaron cuando les iban a subir las pensiones al 0,25% y querían al menos un 1%, que ahora que el Gobierno se las va a incrementar al 3% salgan a la calle a darles las gracias...

La frase en el contexto de una charla viene persiguiendo al portavoz del PP, y laSexta pretende aprovechar como nadie la tesitura. María Llapart en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces intentó que Hernando reculara, pero seguramente ni la propia periodista se creía que podría darse ese desenlace:

Llapart : ¿Usted se arrepiente de esas declaraciones, puesto que a los pensionistas les han sentado mal y los sindicatos dicen que fueron lamentables...? ¿Cree usted que quizás no fue el comentario más afortunado?

Rafa Hernando: Yo lo que creo es que usted dice unas cosas que no son las que yo exactamente dije. Yo dije que aquí ha habido personas que han pretendido utilizar a nuestros mayores vulnerando un principio básico de lo que fue el Pacto de Toledo, que fue no utilizar a los mayores de forma política, y sin embargo hay quien lo ha hecho. Dado que el Gobierno va a subir el 3% las pensiones modestas, creo que esas personas tienen que estar muy satisfechas, y los que solo quieren que les subiéramos el 1% quizás deberían pedir perdón a los mayores. No voy a ser yo el que pida perdón los mayores...