Saturados de Rosco: la decisión de Vasile que ha "matado" a Christian Gálvez

Para este viaje no hacían falta alforjas. Hace una semana Telecinco fulminaba de su parrilla el desastroso ‘Cámbiame' de Carlota Corredera y lo hacía para creyendo que tenía la fórmula perfecta para romper el incontestable liderazgo en esa franja de Antena 3 y su ‘Ruleta de la Suerte': enfrentar al hasta entonces imbatible Christian Gálvez con Jorge Fernández y hacerlo con una versión familiar de ‘Pasapalabra'.

Pero el experimento ha salido mal, fatal, por dos cuestiones. La primera de ellas es evidente y así lo dictan los audímetros, la audiencia no ha respondido y no solo no ha adelantado a su rival sino que ‘Pasapalabra en familia' ya está en números muy similares a los que forzaron la cancelación de ‘Cámbiame', alerta roja en Mediaset porque la fórmula Paolo Vasile se ha estrellado.

La segunda cuestión es todavía más cruel y dolorosa para Telecinco: el "empacho" de Gálvez y de roscos diarios ha condenado también al ‘Pasapalabra' de la noche que hasta ahora era imbatible: este lunes, 23 de abril, ‘¡Boom!', conducido por Juanra Bonet, fue líder absoluto y se impuso en su franja al espacio de Christian Gálvez al registrar un 15,7% frente al 15,4% que obtuvo el concurso de Telecinco.

Estos datos han hecho saltar todas las alarmas en Mediaset que ya, según ha podido saber Periodista Digital, analiza la situación y no descarta cancelar de manera inmediata el concurso familiar de la sobremesa. Los datos de este lunes son suficientemente ilustrativos: El espacio que conduce Jorge Fernández fue líder absoluto con un 15,4% de cuota, a casi 6 puntos de lo que consiguió ‘Pasapalabra en familia', en coincidencia (9,6%).