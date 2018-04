Ana Rosa Quintana: ”Cristina Cifuentes padecía cleptomanía pero ya está curada"

La justificación al hurto de cremas que ha saltado este miércoles podría estar en un asunto médico. Así lo ha apuntado nada menos que Ana Rosa Quintana en su programa, citando una fuente que califica como "fiable". "Si esto es así, debería contarlo", matizaba la presentadora.

Pocos minutos antes, en el mismo magacín, el presidente cántabro ya apuntaba a esta posibilidad, tal y como hemos recogido, señalando que a Cifuentes "le pasa algo en la cabeza", como justificación al escándalo de que fuera pillada llevándose unas cremas de un Eroski, según rcoge informalia.

A la vez que Ana Rosa contaba estos detalles de la que puede ser la noticia del día, se conocía que Cristina Cifuentes se hallaba reunida con su equipo para presentar su dimisión y también para introducir a su sustituto y actual consejero de Justicia de la Comunidad, Ángel Garrido.

La enfermedad que Ana Rosa Quintana o el presidente de Cantabria le atribuyen a Cristina Cifuentes, y que justificaría o al menos explicaría en gran medida el incomprensible robo de cremas por valor de 40 euros, o sea, un hurto de nada, se describe como un trastorno del control de impulsos que lleva al robo compulsivo de cosas accidentalmente o intencionadamente.

Esto significa que Cifuentes no tendría intención de llevarse las cremas pero al padecer ese trastorno, la ladrona compulsiva no podría dominarse. Expertos consultados por Informalia aseguran que "no hay cura para esto, aunque sí hay tratamientos que ayudan a controlar la patología". Recordemos que la propia Ana Rosa Quintana ha dicho que Cifuentes estaría curada.

