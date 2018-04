El mameluco ataque de Echenique por la mano larga de Cifuentes es… ¡al mensajero Eduardo Inda!

Si a los podemitas normalmente es difícil entenderles, lo de Pablo Echenique es de categoría especial. En vez de dar palmas con las orejas por la estrepitosa salida final de Cristina Cifuentes de la política y reflejar su alegría en los medios, apareció en 'Al Rojo Vivo' un tipo reventado con el mensajero.

No es nada nuevo que los podemitas tengan una especial alergia a Eduardo Inda, igual que a todos los que les han azotado con argumentos e informaciones desde su nacimiento, pero este 25 de abril de 2018 solo podría agradecérsele al director de OkDiario la exclusiva que terminaba de poner a Cifuentes al borde del abismo. Cifuentes tira por fin la toalla y anuncia su dimisión: "La resistencia de las personas tiene un límite".



Ferreras alucinaba pepinillos con las bobadas de Echenique:

Ferreras : Parece que el vídeo es bueno, eh. Y Cifuentes no lo niega, reconoce que es auténtico...

Pero Echenique, ¿qué dices? Antonio García Ferreras no podía ni entender las bobadas que no venían a cuento del podemita:

Ferreras: Pero a mí esto me desconcierta. ¿Qué tiene que ver esto con este asunto? Esto no es una película, ni Netflix, ni una serie de ficción, esto es la realidad. Cifuentes lo ha reconocido...



Echenique: A mí me produce repugnancia ver cómo hay una guerra de bandas mafiosa en el PP y cómo utilizan a sicarios como el señor Inda para mandarle una cabeza de caballo a una persona. Esto da asco y así se mandan las cabezas de caballo en el mundo moderno.